LEFEBVRE, Michel



À Terrebonne, le 25 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Michel Lefebvre, enseignant (35 ans) et conseiller municipal (29 ans) de la ville de Terrebonne (Lachenaie).Il laisse dans le deuil son épouse Mme Hélène Ryan, ses enfants Carl (Paola), Patrick (Marie-Pierre) et Susie (Marie-Hélène), les enfants de son épouse: Michel Cadieux (Dominique) et Diane Cadieux (Richard), ses dix-sept petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants, son frère Guy (Françoise), neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1www.residencefunerairestlouis.caLes funérailles auront lieu le samedi 16 mars 2019 à 11h en l'église Saint-Charles de Lachenaie, 3341 chemin Saint-Charles, Terrebonne, J6V 1B4. Ouverture du salon samedi dès 9h30.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion et/ou la Fondation québécoise du cancer, cartes disponibles au salon.