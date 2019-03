6 bars où sortir célébrer votre côté irlandais pour la Saint-Patrick

Ce week-end, la Saint-Patrick prend d’assaut la métropole.

Ne vous étonnez donc pas de voir plusieurs personnes habillées en vert de la tête au pied dans le métro. Soit ces gens se dirigent vers le traditionnel défilé au centre-ville, soit ils s’en vont faire la fête dans un bar.

Si ça vous dit d’embarquer dans les festivités, voici 5 endroits où sortir à Montréal pour la Saint-Patrick!



1. Le Trèfle

La taverne irlandaise qui a maintenant deux adresses à Montréal (Hochelaga et Verdun) convie les Montréalais à un week-end de festivités. En plus de prestations musicales, des rabais sur le Jameson et sur la bière Carlsberg seront offerts le dimanche soir dans les deux succursales du Trèfle. Ça promet!

3971, rue Ontario Est

4718, rue Wellington



2. Patrick’s Pub

C’est à 9h que le pub irlandais de la rue Saint-Denis débutera les festivités de la fête des Irlandais. La journée commencera avec un déjeuner copieux que vous pourrez accompagner d’un café irlandais. Pour pouvoir y déjeuner, vous devrez acheter votre billet avant le 17 mars au coût de 25$ auprès d’un employé du pub.

1707, rue Saint-Denis

3. Last Call Irish Pub

La gang derrière le bar Idole de la Plaza Saint-Hubert avait annoncé il y a quelques semaines qu’elle préparait une nouvelle «extension» de 15 places seulement qui serait dédiée aux whiskeys irlandais. Ce «petit bar» du nom de Last Call Irish Pub est censé voir le jour à la Saint-Patrick!

6388, rue Saint-Hubert



4. Huis Clos

Les gens de Villeray qui auront envie de célébrer la Saint-Patrick pourront se rendre au Huis Clos. Le bar de quartier offrira les shooters de Jameson à 3$, les pintes de Carlsberg à 5$ et les cafés irlandais à 6$ le samedi et le dimanche. Vous êtes aussi invités à vous vêtir de vert bien entendu!

7659, rue Saint-Denis



5. McKibbins Irish Pub

Le McKibbins est un grand classique dans la catégorie des pubs irlandais montréalais. Nul doute qu’il y aura beaucoup d’ambiance tout au long du week-end à toutes les succursales de la chaîne. Un menu spécial est même disponible toute la semaine dans le restaurant du pub!

Plusieurs adresses

6. Mad Hatter Pub

Pour ceux et celles qui ont envie de passer leur Saint-Patrick à jouer au billard en prenant un verre, c’est au Mad Hatter Pub que ça se passe. En plus, le bar étant reconnu pour ses plats pas chers offrira la promotion de 7 items pour 7$ durant tout le week-end. Vous pourrez donc manger et boire sans vous ruiner!

1240, rue Crescent

