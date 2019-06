6 indices qu'il est temps de changer de maison

En collaboration avec

Rentrer à la maison après une longue journée est un pur moment de bonheur. Or, vous vous demandez si vous ne seriez pas mieux ailleurs. Serait-il temps de déménager?

Bien que ce soit un changement majeur, ne soyez pas craintif d’entreprendre les démarches. D’ailleurs, plusieurs outils existent pour vous motiver à faire le saut, comme la préapprobation de prêt hypothécaire en ligne. Cette dernière permet notamment de mieux définir votre budget afin de cerner les propriétés qui pourraient vous intéresser.

Voici une liste qui pourrait confirmer l’envie de faire vos boîtes!

1. La famille s’agrandit

Le passage de la cigogne est un événement heureux qui peut facilement bouleverser votre univers. Si vous avez un petit salon, fort à parier qu’il sera bientôt envahi par un vaste inventaire d’objets indispensables au bien-être de votre bébé. Cessez de jouer à Tetris autour de la table à manger, car la réalité est inévitable: le besoin d’espace de l’enfant ne fera que croître avec le temps.

2. Vos voisins sont envahissants

Votre voisin prend des leçons de clarinette tous les soirs? Votre bien-être ne devrait jamais être compromis par les passe-temps du voisinage. Bien qu’ils soient sympathiques, certains voisins peuvent nous convaincre que la vie en condo n’est pas faite pour tous.

3. Vous rêvez d’une cour arrière

Vous venez peut-être de vous découvrir une passion pour le jardinage. Peut-être encore que vous craquez pour la tendance outdooring. La saison chaude est brève au Québec. Vaut mieux en profiter au max en passant le plus de temps possible à l’extérieur!

4. Vous adoptez un chien

L’adoption de votre nouvel ami Marcel le beagle ne se passe pas comme prévu? Bien que sa fidèle compagnie soit inestimable, il se peut que vous ayez sous-estimé le temps qu’il doit passer à l’extérieur. Si les trois étages à remonter sont devenus un obstacle à votre amitié, il se peut qu’un rez-de-chaussée soit plus approprié.

5. Vous manquez de rangement

La tendance de rangement minimaliste que l'on voit partout ne vous dit rien? Que vous en soyez adeptes ou non, rien n’est plus frustrant que le manque de rangement. Une plus grande résidence serait peut-être plus adaptée à vos besoins.

6. Vos parents viennent vivre avec vous

Voir vos parents vieillir vous inquiétera moins si vous avez la chance d’être à leurs côtés au quotidien. Nombreux sont les avantages à les accueillir sous votre toit. Qui plus est, une spacieuse maison bigénérationnelle est souvent plus facile à aménager qu’on le croit!

