BOURGEOIS, Claude



À Saint-Eustache, le 1er mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Claude Bourgeois, époux de Mme Denise Boucher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain, Sylvie (Guy), feu Yves (Lynda) et Normand (Josée), ses 7 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, son frère Maurice et sa soeur Yolande, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 mars de 14h à 17h et 19h à 21h et le samedi 16 mars de 9h à 11h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 16 mars à 11h en l'église Saint-Léopold de Laval située au 3287, boul. Sainte-Rose, Fabreville, Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Fondation Diabète Québec.