Cole Sprouse écrit un message touchant sur son frère, son père et tout le «casting» de Five Feet Apart

Cole Sprouse fait actuellement les tournées des premières pour son film Five Feet Apart, où il tient la vedette avec l'actrice Haley Lu.

L'acteur avait d'ailleurs apparu aux côtés de sa douce, Lili Reinhart, pour une rare fois. Alors que le film s'installe dans les cinémas et que les tapis rouges s'essoufflent, l'acteur de Riverdale a tenu à adresser un message d'amour aux personnes qu'il a côtoyées lors du tournage de l'émission.

C'est que le long-métrage semble avoir eu un grand effet sur certains membres de sa famille, ce qui selon lui, témoigne de l'impact qu'aura le film sur les gens.

«Alors qu'on se dirige vers la dernière semaine avant la sortie en salle de Five Feet Apart ce vendredi, je voulais exprimer à quel point j'étais fier de tous les gens dans cette photo. D'avoir réussi à faire pleurer mon frère et mon père dans une salle pleine de jeunes femmes et de gens importants dans le milieu est quelque chose qui me fera sourire toute ma vie»

Plus tôt cette semaine, Dylan Sprouse, le jumeau de Cole, avait avoué à la blague avoir eu de la difficulté à retenir ses larmes lors de la projection du film.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @dylansprouse le 8 Mars 2019 à 7 :31 PST «Je vous jure, je suis un dur à cuire et je n'ai pas pleuré dans la salle et si quelqu'un m'a vu, je l'ai bien floué. Toutes les performances dans ce film sont incroyables et vous devriez tous aller le voir pour que nous puissions (NE PAS) pleurer ensemble.»

Une famille clairement tissée serrée!