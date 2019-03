Comme les grandes courses des Expos

Quand tu te dis que ça serait génial d’avoir un journaliste avec les Hurricanes de la Caroline et les Blue Jackets de Columbus pour savoir tout ce qui se passe avec ces emmerdeurs qui veulent briser le party du printemps des Glorieux, c’est que t’es dans la fièvre.

Comme de savoir si les joueurs de la Caroline étaient aussi assommés après leur raclée de 8 à 1 subie contre les Jets de Winnipeg que le Canadien dans l’avion revenant à Montréal après le massacre d’Anaheim...

Et de comprendre comment ça se fait que l’arrivée de Matt Duchene à Columbus a semblé éteindre l’équipe de John Tortorella...

Les Penguins, on s’en fout, ils sont décollés et Crosby, Malkin et Kessel ne seront pas rattrapables.

Je pense que s’il y a une quatrième équipe à surveiller dans ces quatre semaines folles, ce sont les Flyers de Philadelphie.

C’est débile quand tu te réveilles à cinq heures du matin pour connaître les résultats du match de la veille entre les Blue Jackets et les Islanders et celui des Hurricanes contre l’Avalanche. Ça fait du bien de lâcher pour quelques jours les dernières turpitudes du beau p’tit gosse qui sert de premier ministre dans le plus meilleur pays du monde. Go Islanders go et attaboy Colorado !

Et le grand moment de la semaine sera le match entre Columbus et la Caroline vendredi soir. Ça devrait être à TVA Sports.

FAUT REMONTER AUX EXPOS

J’ai beau chercher, je dois remonter aux plus belles courses des Expos pour revivre pareil mois. Même en 2007, quand le Canadien de Guy Carbonneau s’était sorti des séries en perdant le samedi soir à Toronto, on n’avait pas vécu pareille épopée.

Que faisait Rodger Brulotte quand les Expos s’étaient retrouvés nez à nez avec les méchants Pirates de Pittsburgh en 1979 ? Monique Giroux était relationniste et Peter Durso, secrétaire de route. On s’était retrouvés sur la route jour après jour avec Gary Carter, Ellis Valentine, Warren Cromartie, Bill Lee et tous les autres dans des aventures rocambolesques.

Mon vieux pote Michel Magny avait passé le mois avec les Pirates et Le Journal avait son envoyé spécial à Pittsburgh pour tout nous raconter ce que faisaient Dave « Cobra » Parker, Willie « Pops » Stargell, the Candyman, Tim Foli et les autres méchants Pirates.

La province était folle. En attendant à la banque pour voir son caissier, c’est la voix de Groutcho Doucet qu’on entendait à la place de la musique d’ascenseur habituelle. Mes amis du Saguenay allaient au récital de Ginette Reno à l’Auditorium Dufour pour faire plaisir à leurs blondes... en écoutant la radio avec un petit écouteur dans l’oreille. Et si Carter coupait Omar Moreno au deuxième, Ginette ne comprenait pas pourquoi on lâchait un cri dans la rangée 8...

Le lundi et le mardi, au Shea Stadium de New York, Gary Carter avait officié derrière le marbre pendant deux programmes doubles consécutifs. Quatre dures games de baseball en deux soirs. Les Z’Amours avaient voyagé à Philadelphie et Carter s’était tapé deux autres programmes doubles d’affilée.

Il s’était blessé pendant le deuxième match d’un autre programme double à Pittsburgh ; remplacé par Duffy Dyer, ça avait été la fin des Expos.

Mais huit matchs en quatre soirs, accroupi derrière le marbre, bousculé lors des jeux serrés, concentré à diriger les lanceurs, ça ne vous dit pas qu’un vrai gardien ne pourrait pas en jouer deux petites de suite de temps en temps ?

Ces automnes fous s’étaient répétés contre les Phillies, puis les Dodgers et le Blue Monday. La fièvre était revenue aussi folle en 1994, l’épouvantable année de la grève qui a privé Montréal d’une Série mondiale.

SONT-ILS DIGNES D’UNE VRAIE FOLIE ?

Mais il y a quand même une question à laquelle il faut répondre. Les courses des Expos avaient lieu dans un baseball qui ne donnait rien au meilleur deuxième. Tu gagnais le championnat ou t’avais rien.

Les joueurs, par définition, étaient des héros. Ils se battaient pour être des champions. Alors que la course du Canadien est pour une participation aux séries éliminatoires. En soi, c’est moins glorieux. Mais la course est quand même belle.

Cela dit, qui sera le Gary Carter de l’épopée ? Et qui aura le talent d’enflammer ses coéquipiers. Qui sera assez fou pour faire lever toute une nation comme le faisaient Cromartie, Parrish, Lee, Sanderson, Fryman et les autres ?

J’en vois quelques-uns. Le Canadien a absolument besoin de Jonathan Drouin. Qu’on lui donne de la corde, qu’on le laisse jouer au hockey. C’est le Canadien qui va y gagner...

Cette équipe a besoin de beaux fous...

Les impôts de Félix

Mon ami Gilles Pétel, grand joueur de tennis et journaliste à sa belle époque, s’insurge contre le fait que Tennis-Canada continue d’aider Félix Auger-Aliassime et Dennis Shapovalov même s’ils sont installés à Monaco et dans les Bahamas.

En fait, on devrait franchement dire que FAA ou F2A, Raonic et Shapovalov sont payés pour jouer en Coupe Davis comme représentants du Canada. Ce sont des pros, ils ont le droit d’être payés.

Quant aux impôts, va-t-on ériger un Mur de Berlin autour de Montréal ou un Rideau de fer autour du Canada ? C’est plein de médecins, d’ingénieurs ou d’informaticiens que vos impôts ont instruits et qui sont partis travailler ailleurs sur la planète. C’est le prix à payer pour se vanter d’être une démocratie et une société libre...

Surtout que s’ils font comme Jacques Villeneuve et viennent s’installer et investir au Québec, on les fait suer d’envie...