Défection de Catherine Fournier: deux employés quittent le PQ

Deux jeunes employés de l'aile parlementaire du Parti québécois ont démissionné dans la foulée de la défection de la députée Catherine Fournier hier.

Il s'agit du recherchiste Hubert Laprise et du conseiller politique au cabinet du chef parlementaire, Louis Lyonnais.

Députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier a annoncé hier qu'elle siégera désormais comme indépendante.

Le PQ, estime-t-elle, n'est plus le bon véhicule pour réaliser l'indépendance du Québec.

«Je partage ses constats et ses conclusions», a expliqué Hubert Laprise, qui travaillait à l'aile parlementaire depuis environ un an et demi. Sa réflexion sur son avenir au PQ était entamée depuis un bon moment, ajoute-t-il.

Pour sa part, Louis Lyonnais est un ami de longue date de Catherine Fournier.

Plus de détails suivront.