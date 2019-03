Dernière occasion de briller pour Vicente Parraguirre du Rouge et Or volleyball

À son arrivée en 2014, Vicente Ignacio Parraguirre ne parlait pas français, ne connaissait rien ou presque du Québec et de l’Université Laval et n’aurait pas misé sur lui comme futur capitaine du Rouge et Or.

Cinq ans plus tard, l’attaquant étoile chilien du club de volleyball masculin a reçu cinq fois le titre d’athlète par excellence du RSÉQ et il s’apprête à effectuer ses dernières apparitions dans le maillot lavallois à titre de capitaine à l’occasion du championnat canadien universitaire qui se déroulera de vendredi à dimanche au PEPS.

«De gagner, ce serait la fin parfaite pour moi», a avoué mardi Parraguirre, qui tentera de guider le Rouge et Or vers un premier titre national depuis 2013, année où l’événement se tenait également sur son terrain.

«S’il y a cinq ans, tu me disais que je serais capitaine du Rouge et Or à ma cinquième année et que je serais en train de donner des entrevues en français, je n’aurais pas mis mon argent là-dessus!» a badiné le joueur de 24 ans qui maîtrise parfaitement la langue de Molière.

Une expérience inoubliable

Si Parraguirre peut savourer l’expérience québécoise pour encore un maximum de trois matchs, l’issue du week-end, positif ou négatif, ne viendra pas pour autant brouiller les nombreux souvenirs accumulés au fil des ans. En saison régulière, le natif de la capitale Santiago aura réussi pas moins de 1500 attaques marquantes!

«Avec les années, j’ai pris un rôle de leadership. Ce fut un gros travail pour moi parce qu’à la base, je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup. J’agis plus. Même en espagnol, les pep talks, ce n’était pas mon genre!

«Il me reste encore une semaine à profiter de l’expérience, mais ils auront toujours une partie importante dans mon cœur. J’ai créé des liens, ici, et c’est vraiment devenu ma deuxième famille. Je suis content d’être resté ici pendant cinq ans. On me pose souvent la question pourquoi j’ai choisi l’Université Laval. Je réponds souvent que c’est plutôt Laval qui m’a choisi!» a avoué celui qui avait été découvert par l’entraîneur adjoint de l’époque, Daniel Alejandro Cuzmar Grimalt, lui aussi Chilien.

Un entraîneur fier

L’entraîneur-chef Pascal Clément a chanté les louanges de son poulain qu’il considère sans hésitation comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du programme.

«Vicho, c’était un défi extraordinaire. Ce gars-là arrivait de l’autre bout du monde parce que c’est loin, le Chili, qui ne parle pas notre langue, qui ne connaît pas notre culture. Oui, c’était audacieux, mais c’était doublement audacieux qu’il dise que ça l’intéresse. C’est probablement le plus grand joueur que l’on a recruté qui nous a demandé le moins d’énergie à recruter», a raconté Clément qui vivra son 24e rendez-vous national.

Le vétéran pilote en retire aussi une satisfaction qui dépasse le cadre sportif.

«Ça a été un bon coup, oui. Je suis heureux de voir que le travail qu’on fait comme entraîneurs permettre à des jeunes de se développer [...] Il a bonifié son expérience sportive en devenant un meilleur humain.»

Premier match vendredi soir

La foule comme avantage

Semé troisième favori à l’aube du championnat canadien, le Rouge et Or espère profiter de la foule bruyante du PEPS pour son match inaugural de vendredi soir contre les Gaels de Queen’s, les champions de l’Ontario.

«On ne l’a pas vécu avec 3000 spectateurs dans les estrades durant la saison et on ne l’a pas vécu les autres années non plus, mais on a joué beaucoup à la maison et on a joué plus que les autres années [...]

«C’était primordial pour nous dans le plan de match d’être confortable chez nous le plus souvent possible pour que quand on arrive au championnat canadien, il y aura deux, trois spectateurs de plus, mais qu’on se sente chez nous», a mis en contexte le pilote Pascal Clément.

Vicente Ignacio Parraguirre partageait un discours semblable.

«On s’est préparé en fonction de ça en jouant beaucoup de matchs à la maison. On a travaillé fort et on se sent extrêmement confortable chez nous, que ce soit une foule de 3000 personnes ou de 300 personnes. C’est notre environnement, on se sent bien, et on est extrêmement excité de jouer ce tournoi-là», a souligné l’étudiant en administration des affaires.

Les bœufs de l’Ouest

Laval, qui accueille le tournoi pour la 11e fois, a complété une saison parfaite de 16-0 tout en conservant sa fiche immaculée en séries éliminatoires en signant quatre autres gains, dont deux en finale québécoise contre Montréal. Les Gaels pointent pour leur part au sixième rang du classement national en vertu d’un dossier de 15-3 (3-0 en séries).

Les équipes de l’Ouest volent toutefois la vedette alors qu’elles occupent quatre des cinq premières positions du palmarès. Auteurs d’une fiche de 20-2 à la régulière et champions de leur conférence, les Bobcats de Brandon sont les favoris pour l’emporter.

Trinity Western (2e), Mount-Royal (4e) et l’Université d’Alberta (5e) figurent également dans le lot. Le Rouge et Or a d’ailleurs divisé les honneurs d’un programme double contre Brandon durant la période des Fêtes.

«Plus tu les joues, plus tu t’habitues à leur style de jeu, plus tu brises le complexe d’intimidation que tu as face à des géants comme eux. Je pense que cette année, on a un groupe pour prendre le défi pour l’ensemble de la fin de semaine», a observé Clément.