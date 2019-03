Domi conquis par Price

Max Domi a marqué deux buts, ses 23e et 24e de la saison. Dans le vestiaire du CH, le fils de Tie Domi a préféré parler de son coéquipier avec les grosses jambières plutôt que de sa propre performance. Un choix logique.

« Les deux points sont difficiles à obtenir à ce temps-ci de l’année. Ce sont tous de gros matchs. Ça n’a pas été un match parfait, mais on peut jouer encore du meilleur hockey que ça. C’est un match à la fois et le prochain sera aussi gros. Il faut apprendre à être capable de jouer dans de gros matchs. Nous devons donner crédit à Detroit. Ce n’était pas les mêmes Wings qu’à Detroit lors de notre dernière visite. Ils étaient plus confiants. Une équipe qui patinait bien. Ce fut une grosse soirée pour Carey. Il a battu un record avec sa performance. Je suis sûr qu’il est fier, mais il est humble de nature. Il a sauvé les meubles en troisième. Il a fait du bon travail depuis qu’il est à Montréal. »