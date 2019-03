BEAUCHAMP, Germain



À Saint-Eustache, le 9 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Germain Beauchamp, époux de feu Mme Yvette Brunet.Germain Beauchamp était un maître photographe professionnel reconnu dans la région pour y avoir pratiqué son art pendant plus de 60 ans. Plusieurs ont un souvenir immortalisé par ses photos. De plus, il a contribué de façon significative à enrichir le patrimoine de sa région.Il laisse dans le deuil ses filles : Josée (Lucien) et Manon (Denis), ses petits-enfants : Faye, Guillaume (Anne-Marie), Marie-Pier (Patrice), ses arrière-petits-fils : Mavrick et Dylan, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 14 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi dès midi au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 15 mars à 15h00 en l'église de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'organisme de votre choix.