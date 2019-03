Entrevue : quoi apporter... et quoi laisser à la maison?

Gabrielle Brassard-Lecours — 37e AVENUE

Vous vous êtes exercé à présenter vos forces, vos faiblesses, vos accomplissements et les raisons derrière vos changements d’emplois. Maintenant, il faut vous préparer matériellement à l’entrevue. Voici ce qu’il faut apporter et ce qu’il vaut mieux laisser chez vous pour faire bonne impression.

Quoi apporter

1. Des copies de votre CV

Même si vous l’avez envoyé par courriel, les employeurs reçoivent souvent plusieurs candidats en entrevue à part vous. Sans compter que toutes les personnes à la table n’auront pas sous la main une copie de votre CV. Quelques exemplaires ne seront donc pas de trop. Glissez-les dans votre mallette ou votre sac la veille de l’entrevue afin de ne pas les oublier.

2. L’itinéraire

Un retard est une bien mauvaise façon de commencer l’entrevue ! Vérifiez l’adresse et, le cas échéant, le numéro de la salle où vous avez rendez-vous. Notez le tout sur papier — une pile de téléphone déchargée est si vite arrivée... Consultez à l’avance l’itinéraire proposé par votre application de plans préférée et tâchez de le visualiser. Un stress de moins le jour de l’entrevue !

3. Des notes

Pour pallier les trous de mémoire dus à la nervosité, consignez sur une feuille quelques éléments-clés sur l’organisation qui vous reçoit et sur ce que vous tenez à mettre de l’avant en entrevue. Par ailleurs, le recruteur vous offrira certainement de poser des questions à votre tour. Pour tirer profit de cette occasion en or de montrer votre perspicacité et votre créativité, notez quelques questions sur le poste : l’encadrement des nouveaux employés, l’évaluation des performances, le déroulement d’une journée type... Cela démontrera votre intérêt et prouvera que vous avez fait vos recherches.

Quoi ne pas apporter

1. Votre téléphone

Vous pouvez l’avoir avec vous, mais assurez-vous de l’éteindre et de le laisser bien rangé pendant toute la rencontre, et ce, même si ceux qui sont devant vous ne se privent pas pour consulter le leur.

2. Un café

La personne qui vous reçoit peut vous en offrir un – que vous pourrez accepter –, mais n’apportez pas le vôtre. Vous pourriez le renverser, ou ne pas savoir quoi faire du récipient vide et devoir vous balader avec ce qui a tout l’air d’un déchet... Évitez également toute nourriture, bonbon ou gomme à mâcher.

3. Un produit concurrent

Se présenter avec un vêtement ou un article promotionnel arborant le logo d’une compagnie concurrente de celle qui vous reçoit peut sembler anodin, mais ce manque de sensibilité pourrait faire la différence aux yeux des recruteurs.

4. Vos achats

En passant à la pharmacie avant l’entrevue, vous êtes tombé sur du papier hygiénique et n’avez pu vous empêcher d’en acheter un paquet ? Même si vous le laissez discrètement dans un coin de la salle, cet « accessoire » inusité risque de donner une drôle de première impression.

En somme, assurez-vous de présenter une image professionnelle de vous-même et montrez que vous accordez toute votre attention à l’entretien d’embauche.