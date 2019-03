Graves brûlures pour un ancien de la LNH

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Kristian Huselius a subi de graves brûlures, à la suite d’un incident fâcheux survenu le week-end dernier chez lui, à Stockholm, en Suède.

Huselius, qui a notamment été brûlé au visage, a dû être transporté d’urgence à l’hôpital à la suite d’un incendie, ponctué d’une violente déflagration, dans son foyer.

Former NHLer Kristian Huselius was hospitalized with serious burns after his chimney free fireplace malfunctioned, blasting him in the face and and shoulder with fuel and lighting him on fire.



He is expected to make a full recovery with minimal scaring.