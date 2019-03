Je sors, je reste

Coup de cœur

Documentaire

Heal

Ce documentaire mettant en vedette Deepak Chopra et Micheal Beckwith tente de discerner les liens qui existent entre la pensée et la santé du corps. Réalisé par Kelly Noonan, ce film de 1h46 rassemble des témoignages de scientifiques, de chefs spirituels et de personnes ayant souffert de maladies chroniques. Un documentaire qui révèle en quoi l’esprit peut avoir un impact déterminant sur la condition physique.

Disponible sur Netflix

Je sors

Théâtre

Une maison de poupée

Montée à partir d’un texte d’Henrik Ibsen, cette pièce mise en scène par Benoit Rioux cherche à explorer l’univers des apparences. Au sein d’une maison des plus classiques, sans perruques ni fioritures, une femme tente de garder un secret dont le dévoilement pourrait lui être dramatique. Une pièce qui joue sur les thèmes de l’identité et du pouvoir des femmes.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine

Documentaire

Pauline Julien, intime et politique

C’est un vibrant portrait de la féministe et chanteuse Pauline Julien que dresse ici la réalisatrice Pascale Ferland. À travers des extraits d’entrevues et de spectacles, ce documentaire de 77 minutes nous entraîne dans le Québec de la Révolution tranquille et nous fait redécouvrir une femme hors de l’ordinaire dont les combats et les idéaux inspirent toujours aujourd’hui.

Ce soir à 19h30 à la Maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville, 10300 rue Lajeunesse

Musique

Trésors cachés

En formule apéro, ce concert de Jeunesses musicales du Canada nous fait découvrir les talents les plus prometteurs de la scène classique d’aujourd’hui. Les musiciens Michel-Alexandre Broekaert au piano et Nuné Melik au violon vous feront découvrir le répertoire de la musique arménienne, passionnant et rempli d’histoire.

Ce soir à partir de 18h15 à la salle Joseph Rouleau, 305 avenue du Mont-Royal Est

Lancement

Mon mammifère préféré de Juste Robert

Jean-Robert Drouillard, alias Juste Robert, présente avec Mon mammifère préféré un album aux sonorités parfois organiques, parfois psychédéliques. Sculpteur renommé, Juste Robert démontre ici toute la polyvalence de son talent avec une proposition musicale rassemblant plusieurs collaborations.

Ce soir de 18h à 20h au Butterblume, 5836 boulevard Saint-Laurent

Spectacle

Robyn

Icône de la pop, Robyn présente ce soir au MTelus son nouvel album Honey. Mélangeant les synthétiseurs et les ambiances pop, la chanteuse suédoise réussit à rester au sommet de son art, huit années après son dernier album.

Ce soir à 19h au MTelus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Je reste

Livre

Tu écouteras ta mémoire

Ce sont 100 très brefs récits que nous propose ici l’auteur Gilles Archambault. À travers chacun d’entre eux, la poésie, la réflexion et le talent de styliste ressortent inlassablement pour faire de ce roman une œuvre intime, où l’émerveillement se jumèle doucement à la mélancolie.

En librairie depuis le 12 mars

Balado

Wagner #24 - Sèxe Illégal

Humoriste engagé, Guillaume Wagner explore à travers ce balado tout autant le monde de l’humour que celui de la politique. En entrevue avec Sèxe Illégal, les discussions sont ouvertes, décontractées, mais portent néanmoins sur certains des enjeux les plus importants de la société d’aujourd’hui.

Disponible depuis le 25 février sur la chaîne YouTube de Guillaume Wagner

Livre

Un amour

Louis-Michel Lemonde propose avec ce roman une grande histoire d’amour, pleine d’accidents, entre un homme désinvolte et un ouvrier à la retraite. À travers leur relation à la fois trouble et profonde, l’amour qu’il partage l’un pour l’autre réussit à les unir et à les délivrer des apparences et des circonstances extérieures.

En librairie depuis le 12 mars