L’ancien quart-arrière Tim Tebow retranché par les Mets

L’ancien quart-arrière de la NFL Tim Tebow n’a pas convaincu les Mets de New York, qui l’ont cédé aux ligues mineures, mardi.

Le joueur de 31 ans devrait amorcer la campagne avec la filiale AAA des Mets à Syracuse, selon le site MLB.com.

Celui ayant été invité au match des étoiles au niveau AA l’an dernier a cogné quatre coups sûrs en 15 présences au bâton pendant le camp de l’équipe new-yorkaise. Il a produit un point et a été retiré trois fois sur des prises, n’obtenant aucun coup sûr pour plus d’un but.

Néanmoins, cette performance est supérieure à celle du printemps précédent. En 2018, Tebow avait été limité à une frappe en lieu sûr en 18 apparitions à la plaque avant d’être retranché.

Après sa carrière dans la NFL, Tebow a disputé 210 parties au sein des circuits mineures, conservant une moyenne de ,244, en plus de réussir 14 longues balles et de faire marquer 88 points.