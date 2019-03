Le présumé prédateur sexuel de Repentigny est arrêté

Le présumé prédateur sexuel qui aurait sévi à Repentigny depuis le mois de décembre dernier a été arrêté tôt mardi matin, à L’Assomption, a appris l’Agence QMI.

Le Lavallois a été épinglé par les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) vers 6 h 30 dans le logement de sa copine, sur la rue Saint-Pierre.

Il a été transporté au poste de police pour être interrogé.

Selon nos informations, l'homme aurait fait au moins six victimes au cours des derniers mois. Elles sont âgées entre 15 et 18 ans.

Lors de chacun des crimes présumés, le suspect utilisait le même modus operandi. Il garait sa voiture à proximité d’un abribus à l’intérieur de laquelle se trouvaient de jeunes femmes seules.

Le suspect se serait masturbé devant elles et dans l’un des cas, il «aurait été plus loin» et aurait commis une agression sexuelle.

Le jeune homme doit comparaître mardi après-midi, au palais de justice de Joliette, sous six chefs d’accusation d’action indécente et un chef d’agression sexuelle.