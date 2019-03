Le nouveau Dolan divise la presse française

Divisée, la presse française étale depuis mardi avec sa verve habituelle des réticences et des louanges quant à Ma vie avec John F. Donovan, le nouveau film de Xavier Dolan qui prend l’affiche mercredi, dans l’Hexagone.

Du Figaro qui titre « Une étoile est morte » à Télérama qui s’exclame « Maman, j’ai perdu mon Dolan... », le premier long métrage en anglais de Dolan ne trouve néanmoins pas en France le même réconfort critique auquel était habitué depuis ses débuts le cinéaste québécois.

« Un film boiteux souffrant des hésitations et des doutes de son créateur », tranche notamment Le Figaro.

RFI, guère plus impressionnée, en rajoute en parlant d’un « film qui déçoit avec son scénario bancal et son lyrisme balourd, loin de ce à quoi le cinéaste canadien nous avait habitués ».

Généralement, l’accueil est plus favorable que celui, glacial, que lui ont réservé les médias nord-américains à la suite de la première mondiale au Festival international du film de Toronto, il y a six mois.

Plusieurs des critiques recensées par Le Journal, dont celles des Cahiers du cinéma et du journal Le Monde, accordent la note de passage au film, qui met en vedette Kit Harington, Susan Sarandon, Natalie Portman et Kathy Bates.

Pour sa part, Première sort l’encensoir. « Le premier film de Dolan en langue anglaise est l’un de ses meilleurs. Et à coup sûr le plus ambitieux et le plus maîtrisé », s’enflamme la publication.

Toujours pas de date au Québec

Centré autour des souvenirs d’un jeune acteur de la correspondance qu’il avait entretenue, jeune, avec une idole maintenant décédée, Ma vie avec John F. Donovan demeure inédit au Québec et en Amérique. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Pendant ce temps, Xavier Dolan a déjà un autre film prêt à être montré. Tourné l’automne dernier au Québec, Matthias et Maxime est pressenti pour se tailler une place dans la sélection officielle du prochain Festival de Cannes.

En plus de Dolan, qui tournera pour la première fois dans l’un de ses films depuis Tom à la ferme, Matthias et Maxime comptera aussi au sein de sa distribution Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Anne Dorval et Micheline Bernard.