L’énurésie, ça se guérit

Je me suis sentie solidaire de la maman qui vous expliquait le drame familial que lui causait le fait que son fils de sept ans recommence à faire pipi au lit après avoir été propre pendant quelques années. J’avais vécu la même situation avec mon fils, il y a de cela de nombreuses années, et nous avions réglé le problème grâce à une culotte reliée à un détecteur (Ledoux Réflexe) qui aide l’enfant à redevenir propre.

Je ne sais plus si ce produit existe encore, mais je vous inciterais à le vérifier, car le bonheur d’un enfant qui retrouve sa joie de vivre parce qu’il se réveille au sec n’a pas de prix. De plus, le vendeur vient à la maison expliquer le fonctionnement pour rassurer l’enfant et ses parents. Ce n’est pas donné, mais la quasi-totalité des compagnies d’assurance le rembourse.

Nadine M.

La compagnie comme le produit existent encore. « Ledoux Réflexe » vend le produit « dry4ever ». On vient en expliquer le fonctionnement à domicile quand les parents et l’enfant sont d’accord pour l’utiliser.