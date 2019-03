Les Blue Jackets toujours devant le CH

Malgré leur victoire sur les Red Wings de Detroit, le Canadien se retrouve toujours exclu des séries éliminatoires, et ce en raison de la victoire de 7 à 4 des Blue Jackets sur les Bruins, mardi, à Boston.

La formation de John Tortorella a le même nombre de points que le Tricolore, mais ils ont trois victoires de plus au compteur.

Dans leur affrontement du jour, les Blue Jackets se sont donné une avance de 5 à 1 dans les 30 premières minutes de jeu. Ils ont ensuite vu les Bruins tenter une remontée, mais ceux-ci n’ont pas été en mesure de suivre la cadence.

Offensivement, la formation de l’Ohio a été propulsée par Josh Anderson, qui a amassé un but et trois mentions d’aide. Boone Jenner a aussi très bien fait avec trois réussites, dont une dans un filet désert. Il s’agissait d’ailleurs de son premier tour du chapeau en carrière.

Ryan Dzingel, Matt Duchene et Zach Werenski ont également noirci la feuille de pointage.

Du côté des Bruins, Brad Marchand a touché la cible deux fois et a ainsi franchi le cap des 30 buts pour une quatrième saison consécutive. Patrice Bergeron et Chris Wagner ont été les autres patineurs des «Oursons» à battre le gardien Sergei Bobrovsky.

Devant la cage des Bruins, Tuukka Rask a permis cinq buts, tandis que Jaroslav Halak a été battu une fois.

Les Penguins gagnent aussi

À Pittsburgh, les Penguins ont marqué trois buts en moins de deux minutes et ils ont vaincu les Capitals de Washington 5 à 3.

La séquence heureuse des vainqueurs s’est amorcée avec la 35e réussite de Jake Guentzel lors de la deuxième période. Sidney Crosby a ensuite ouvert la machine et il a touché le fond du filet deux fois plutôt qu’une. Le célèbre numéro 87 a ainsi réussi un match de plus d’un but pour la quatrième fois en 2018-2019.

Les autres marqueurs des Penguins ont été Phil Kessel et Jared McCann (filet désert), tandis que les réussites des Capitals sont venues des bâtons de Jakub Vrana (deux fois) et John Carlson.

En vertu de ce gain, les Penguins ont repris le troisième rang de la section Métropolitaine, eux qui ont maintenant 85 points. C’est deux points de plus que les Hurricanes de la Caroline et quatre de plus que le Canadien et les Blue Jackets.

Bishop encore parfait

À Buffalo, Ben Bishop a obtenu un troisième blanchissage de suite et les Stars de Dallas ont vaincu les Sabres par la marque de 2 à 0.

Bishop est devenu le deuxième gardien de l’histoire des Stars et des North Stars du Minnesota à réussir cet exploit. Cesare Maniago avait été le premier à le faire, en 1967 avec les North Stars.

Le portier a réalisé 35 arrêts pour décrocher son sixième jeu blanc de la campagne.

Son vis-à-vis, Linus Ullmark, a cédé deux fois sur 27 lancers.

Roope Hintz a été l’auteur des deux buts des vainqueurs.