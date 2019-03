Les perles méconnues du territoire acadien

Bonne nouvelle : l’hiver achève. Même qu’il est déjà temps de penser à réserver vos prochaines vacances en camping. Juste à temps pour la belle saison, l’auteure et journaliste Marie-France Bornais lance Le Nouveau-Brunswick en camping, un guide qui nous fait découvrir les perles méconnues de la province acadienne.

Après les livres Le Québec en camping et Escapades américaines, Marie-France Bornais, une passionnée de camping qui passe ses vacances sur la route, lance un ouvrage consacré à la province limitrophe. Elle y répertorie plus d’une centaine de terrains qu’elle a tous visités.

Destination touristique de l’année 2019 selon le quotidien français Le Monde, le Nouveau-Brunswick « est une province sous-estimée », dit celle qui est journaliste au Journal de Québec depuis une trentaine d’années.

Pourtant, la province est riche sur le plan gastronomique, sportif, culturel et historique. Mais le Nouveau-Brunswick, qui compte neuf parcs nationaux, est encore trop souvent considéré comme la « drive through province », c’est-à-dire qu’on ne fait que la traverser pour aller ailleurs.

Photo courtoisie, Annie T. Roussel

Des endroits extraordinaires

« C’est certain que si les gens ne connaissent pas ce qu’elle a à offrir, ils vont continuer et n’arrêteront pas. Je voulais vraiment mettre en évidence ce qu’il y avait d’extraordinaire là-bas », affirme-t-elle.

On trouve dans son guide les incontournables comme Shediac, Hopewell Rocks, le Village historique acadien, mais Marie-France Bornais invite aussi les campeurs à s’installer à Miramichi ou sur le littoral du Northumberland.

« C’était important pour moi d’aller voir ailleurs. C’est là que j’ai vécu les choses les plus étonnantes, les coups de cœur. Les grottes marines à St. Martins, il faut aller là. Les îles de la baie de Fundy, c’est extraordinaire. L’île Miscou, c’est sauvage et en dehors des sentiers battus », confie-t-elle.

Couleurs locales

Marie-France Bornais sillonne les routes acadiennes depuis plus de 15 ans. Il lui a fallu un an et demi de travail intensif et de nombreux voyages vers l’est pour écrire son livre, qui va bien au-delà du guide traditionnel.

En plus des terrains où camper et de toutes les informations utiles qui s’y rattachent, elle offre un contenu culturel et historique, comme des entrevues avec des personnalités locales, dont la romancière et dramaturge Antonine Maillet.

Des segments pour nous informer où aller marcher, pédaler, s’amuser, pêcher (le bar rayé a présentement la cote et se pêche parfois à même les campings), et même observer les oiseaux, pour les ornithologue dans l’âme, complètent l’imposant ouvrage.

Elle offre même un petit lexique de mots brayons, question de se retrouver dans leur façon si particulière de parler. D’ailleurs, le bilinguisme de la province en fait une destination de choix pour les Québécois, estime-t-elle.

Photo courtoisie

► Le livre Le Nouveau-Brunswick en camping, publié aux Éditions de l’Homme, est disponible maintenant.