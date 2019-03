Les Sénateurs embauchent un produit local

Les Sénateurs ont accordé un contrat de deux ans à l’attaquant natif d’Ottawa Max Veronneau, mardi.

Le patineur de 23 ans rejoindra sa nouvelle équipe lors de l’entraînement prévu le lendemain et il pourrait disputer le match de jeudi contre les Blues de St. Louis.

«Nous sommes très heureux d'accueillir Max chez les Sénateurs d'Ottawa, a déclaré Pierre Dorion, directeur général du club, dans un communiqué. Nous avons activement sollicité Max, dont les talents font de lui l'un des joueurs autonomes les plus convoités des rangs universitaires cette année. Il joue à un rythme effrené et il possède un excellent flair en attaque. Max aura l'occasion d'évoluer chez les Sénateurs maintenant et dans le futur.»

Veronneau a passé la saison 2018-2019 avec les Tigers de l’Université Princeton, dans la NCAA. Il a inscrit 13 buts et 24 mentions d’aide pour 37 points en 31 matchs. À vie dans les rangs universitaires, il a amassé 144 points en 130 affrontements.