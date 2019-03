Louis Borfiga encense Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov

Reconnu pour avoir formé Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, deux anciens joueurs du top 10 mondial, le grand manitou de Tennis Canada, Louis Borfiga, voit un potentiel encore plus grand chez Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov.

«Je dois vous dire qu’au même âge, Denis et Felix sont plus forts que ne l’étaient mes deux joueurs en France», a souligné Borfiga, en entrevue à l’émission JiC, sur les ondes de TVA Sports, pour commenter les étonnantes performances des Canadiens au tournoi d’Indian Wells.

Auger-Aliassime s'est illustré en se payant le 10e joueur mondial, Stefanos Tsitsipas, avant de subir une défaite crève-cœur face à Yoshihito Nishioka au troisième tour.

Shapovalov a pour sa part triomphé de la 11e raquette mondiale, Marin Cilic, en deux manches de 6-4 et 6-2 pour accéder aux huitièmes de finale.

«Ils sont légèrement plus forts que ne l’étaient mes deux joueurs en France, a ajouté Borfiga. Ça ne veut pas dire qu’ils auront la carrière de Jo et de Gaël. Mais je peux vous dire que c’est bien parti, et il n’y a aucune raison qu’ils ne fassent pas mieux qu’eux.»