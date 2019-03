Marc Garneau convoque la presse au sujet du Boeing 737 MAX 8

OTTAWA – Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, s’exprimera mercredi matin devant les médias au sujet du Boeing 737 MAX 8.

Une mêlée de presse a été programmée vers 11 h.

Accompagné du sous-ministre adjoint délégué à la sécurité et la sûreté, Aaron McCrorie, et du directeur général associé de l’Aviation civile, François Collins, le ministre doit parler de «sûreté et de sécurité dans l’aviation».

Contrairement à plusieurs pays et compagnies aériennes, le Canada n’a pas émis d’interdiction de vol pour les avions Boeing 737 MAX 8. Un de ces appareils s'est écrasé en Éthiopie dimanche, tandis qu'un autre a subi le même sort en Indonésie l'automne dernier.

Le ministre Garneau a laissé entendre mardi que le gouvernement n’«excluait pas» la possibilité de clouer ces avions au sol.

«Si on a des explications ou de l'information qui nous indique qu’il y a un problème sérieux applicable à tous les avions de la flotte, certainement, nous allons agir immédiatement», a-t-il dit en point de presse à Montréal.

«C’est important de comprendre ce qui s’est passé et d’évaluer froidement la situation. Il y a toutes sortes de possibilités qui pourraient expliquer cet accident tragique. C’est important de ne pas sauter aux conclusions. [...] Je suis en train de recueillir toutes les données. Il faut attendre de voir ce qui s'est passé», avait poursuivi le ministre.