Match de qualification du Canada: deux joueurs de l’Impact invités

Le milieu de terrain Samuel Piette et le défenseur Zachary Brault-Guillard sont les deux joueurs de l’impact de Montréal faisant partie de l’équipe canadienne qui disputera un match de qualification en Ligue des nations de la CONCACAF, le 24 mars à Vancouver.

Pendant que le Bleu-Blanc-Noir sera en congé durant la semaine, les deux hommes se retrouveront en compagnie notamment du gardien des Whitecaps de Vancouver Maxime Crépeau et de l’attaquant Ballou Tabla, qui joue avec l’Albacete Balompié en deuxième division espagnole.

Confrontés à la Guyane française, les représentants de l’unifolié tentent de se tailler une place à la Gold Cup prévue cette année : les 10 meilleurs des 34 pays participant aux qualifications se qualifieront. De plus, les six plus hauts classés passeront au groupe A de la Ligue des Nations de la Concacaf 2019-2020.

Avec un match à jouer, le Canada occupe la troisième place avec neuf points et un différentiel de +14. Neuf autres nations peuvent égaler ce total de points en obtenant un résultat positif dans la dernière semaine de compétition.