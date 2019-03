Nouvelle aide aux PME québécoises de l’aluminium

Frappée d’une surtaxe américaine de 10 à 25 % depuis maintenant 10 mois, l’industrie québécoise de l’aluminium et de l’acier reçoit un nouveau coup de pouce de 26 millions $ de la part du gouvernement fédéral.

Le Québec obtient plus du quart des fonds consacrés par Ottawa au nouveau programme, baptisé Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) – Acier et aluminium, destiné aux petites et moyennes entreprises. En tout, ce sont près de 300 PME canadiennes qui pourraient recevoir une bouffée d’oxygène.

Innovation et productivité

L’appui du fédéral prendra la forme de contributions non remboursables qui seront versées aux PME utilisatrices d’acier et d’aluminium pour « des projets d’adoption de technologies innovatrices visant à améliorer la productivité, l’innovation ou la compétitivité et à créer des emplois hautement spécialisés », a déclaré hier le ministre Navdeep Bains, responsable du portefeuille de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, lors de l’annonce du nouveau programme.

Ajout aux 2 milliards $

Ces fonds s’ajoutent aux quelque 2 milliards de dollars annoncés l’été dernier pour venir en aide à cette industrie.

En octobre dernier, Ottawa avait aussi prévu l’octroi d’un financement pouvant atteindre 49,9 millions $ à ArcelorMittal, un important producteur d’acier, afin de soutenir jusqu’à 4700 emplois en Ontario et 1700 au Québec. L’aide à ArcelorMittal avait été présentée comme une mesure visant à protéger l’industrie contre des tarifs américains jugés « injustes et inéquitables ».

Rappelons que l’an dernier, l’administration du président Donald Trump a frappé le Canada – et d’autres pays – avec des surtaxes de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium.