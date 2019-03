Odell Beckham fils passe aux Browns

Les Browns de Cleveland ont acquis le receveur de passes étoile Odell Beckham fils des Giants de New York, mardi.

Selon le réseau NFL Network, la formation new-yorkaise a obtenu un choix de première ronde (17e au total), un choix de troisième ronde, ainsi que le maraudeur Jabrill Peppers.

«En ce moment, je ne sais pas quoi en penser, a révélé l’athlète de 26 ans au réseau NFL Network. J’essaye seulement de réaliser le tout. J’ai des sentiments partagés, mais c’est comme ça. C’est la vie.»

Chez les Browns, OBJ rejoint son ancien coéquipier de l’Université Louisiana State (LSU), Jarvis Landry. Le receveur s’est d’ailleurs réjoui de la nouvelle sur ses médias sociaux.

«Ça fait du bien, je t’aime mon frère», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

En plus de Landry, Beckham fils retrouve son ancien entraîneur des receveurs à LSU, Adam Henry.

Depuis son entrée dans le circuit Goodell en 2014, Beckham fils est l’un des meilleurs receveurs de la NFL. Il est le troisième receveur le plus ciblé par match (10,5), quatrième pour les attrapés (6,6) et troisième pour les verges parcourues (92,8). En 2018, il a réussi 77 attrapés pour 1052 verges de gains et six touchés.

Pour sa part, Peppers a passé les deux dernières saisons dans l’uniforme des Browns. Il avait été leur choix de première ronde (25e au total) en 2017. La saison dernière, il a amassé 79 plaqués dont 52 en solitaire. Il a également réalisé une interception.