Paris-Nice: «une course plus tranquille» pour Hugo Houle

Après avoir trimé dur lors de l’étape de mardi, Hugo Houle (Astana) est rentré à Moulins/Yzeure avec le peloton de tête prenant ainsi le 17e rang de la troisième étape de la course Paris-Nice, qui s’est déroulée sans anicroche.

«C’était beaucoup plus "relax" aujourd’hui [mardi], a dit Houle à la suite de cette épreuve de 200 kilomètres. Je pense que le peloton était un peu fatigué après les deux premières courses et ça a paru.»

À près de 50 kilomètres de l’arrivée, le groupe de tête a rattrapé deux coureurs qui s’étaient échappés dès les premiers instants de la course, ce qui a créé des moments un peu plus stressants pour Houle et son équipe.

Photo d'archives, AGENCE QMI

«C’était pas mal plus étroit par endroits et personne ne voulait concéder d’espace. On s’attendait à ce qu’il y ait du mouvement, mais finalement, le rythme a augmenté dans les cinq derniers kilomètres, jusqu’au sprint final», a poursuivi l’athlète originaire de Sainte-Perpétue.

Houle a ainsi franchi la ligne d’arrivée dans le même temps que le gagnant de l’épreuve, l’Irlandais Sam Bennet (Bora Hansgrohe). Ce dernier a tout juste devancé l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), des Pays-Bas.

C’est toujours le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) qui est meneur après trois étapes. Le Polonais Michal Kwiatkowski (+ 6 secondes, Sky) est deuxième, tandis que le coéquipier d’Houle, l’Espagnol Luis Leon Sanchez (+ 11 secondes), est toujours au troisième échelon. Houle (+ 25 secondes) occupe quant à lui le 16e échelon.

Mercredi, les cyclistes pédaleront entre Vichy et Pélussin à l’occasion de la quatrième étape.