Plusieurs pays et compagnies clouent au sol les Boeing 737 MAX

Paris - Le crash d’un Boeing 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines près d’Addis Abeba dimanche, quatre mois après un accident similaire d’un appareil de Lion Air en Indonésie, a conduit plusieurs pays et compagnies aériennes à provisoirement clouer au sol ce modèle de moyen-courrier, bien que Boeing ait affirmé n’avoir «aucune raison de donner de nouvelles directives aux opérateurs» aériens.

Les pays qui suspendent les vols :

La Chine

Le Bureau chinois de l’aviation civile a demandé aux compagnies aériennes chinoises de suspendre les vols de leurs Boeing 737 Max 8 jusqu’à confirmation par les autorités américaines et Boeing des mesures prises pour garantir avec efficacité la sécurité des vols.

« Etant donné que les deux accidents aériens (celui de Lion Air et celui d’Ethiopian Airlines, ndlr) concernent des Boeing 737 MAX 8 récemment livrés et qu’ils se sont tous les deux produits pendant la phase de décollage, ils présentent certaines similitudes », fait valoir le Bureau.

Un total de 76 Boeing de la famille 737 MAX ont été livrés à une dizaine de compagnies aériennes chinoises, dont Air China, Hainan Airlines et Shanghai Airlines, selon des informations publiées en janvier sur le site internet du constructeur américain.

L’Indonésie

L’Indonésie, dont la compagnie Lion Air a perdu un Boeing 737 max 8 le 29 octobre 2018 avec 189 personnes à son bord, a décidé lundi d’interdire à ces appareils d’y voler.

Dix Boeing 737 Max 8 sont exploités par la compagnie indonésienne à bas prix Lion Air et un autre par la compagnie nationale Garuda.

La Corée du Sud

Le ministère sud-coréen des Transports a annoncé l’immobilisation des deux appareils de la compagnie locale à bas prix Easter jet dans l’attente des résultats d’une inspection.

Singapour

Le régulateur de l’aviation civile de l’île-État a annoncé « suspendre temporairement » à partir de mardi « les opérations de toutes les variantes des appareils Boeing 737 MAX à destination et au départ de Singapour au vu de deux accidents mortels impliquant des 737 MAX en moins de cinq mois ».

Les compagnies concernées par cette mesure sont SilkAir, filiale régionale de Singapore Airlines qui exploite six appareils, ainsi que China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines et Thai Lion Air, qui desservent également Singapour en Boeing 737 MAX.

La Mongolie

L’autorité de l’aviation civile mongole a ordonné au transporteur national Mongolian Airlines de clouer au sol l’unique 737 MAX 8 de sa flotte.

Les compagnies qui immobilisent leurs avions :

Ethiopian Airlines, à la suite de l’accident subi par un de ses avions dimanche, a cloué au sol toute sa flotte de Boeing 737 MAX jusqu’à nouvel ordre. La compagnie éthiopienne dispose de quatre appareils et a passé commande de 29 autres.

Gol (Brésil, 7 avions), Aeromexico (Mexique, 6 avions), Comair (Afrique du Sud, 1 avion) et Cayman Airways (Iles Caïmans, 2 avions) ont immobilisé leurs Boeing 737 MAX 8.

Aerolineas Argentinas, qui exploite cinq Boeing 737 MAX 8, n’a pas pris de décision à leur sujet. Mais les pilotes de la compagnie argentine ont annoncé, via leur syndicat, qu’ils refusaient de voler à bord de ce type d’appareil jusqu’à recevoir suffisamment d’informations et de garanties sur l’absence totale de risques.

Ceux qui continuent l’exploitation :

Aux États-Unis, l’Agence fédérale de l’aviation (FAA) a dit être prête à prendre « des mesures immédiates et appropriées », si un problème affectant la sécurité était identifié. La FAA a demandé à Boeing d’effectuer des changements au plus tard en avril sur des logiciels et sur le système de contrôle MCAS conçus pour éviter les décrochages.

En Inde, les autorités ont imposé des mesures de sécurité supplémentaires aux équipes de maintenance au sol et aux équipages des avions. Deux compagnies indiennes exploitent l’appareil: Spicejet (12 avions) et Jet Airways (5), cette dernière, en difficultés financières, assurant qu’aucun de ses Boeing 737 MAX n’est actuellement opérationnel.

Les compagnies américaines Southwest (34 appareils) et American Airlines (24) ont fait savoir que les vols de leurs Boeing 737 MAX se poursuivaient pour le moment, de même que la compagnie à bas prix Norwegian (18), Turkish Airlines (11), l’italienne Air Italy (3), l’islandaise Icelandair (3) et la russe S7 (2).

Au Canada, Air Canada (24 appareils) et Westjet (13) n’ont pas annoncé qu’elles interrompaient les vols, tout comme flydubai (10), la polonaise LOT (six appareils) ou encore la compagnie à bas prix TUIfly (13).