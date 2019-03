Le Canadien n’a pas été convaincant récemment avec seulement trois victoires à ses huit derniers matchs. Il ne reste que 13 matchs à la saison et ça doit changer. J’ai hâte de voir qui va se lever. Qui veut être le héros dans cette équipe ?

La course aux séries éliminatoires est tellement corsée que la saison du Tricolore ne tient qu’à un fil. C’est le temps de se resserrer les coudes et d’enchaîner quelques victoires, mais il va falloir que quelqu’un se lève. Est-ce que ce sera Jonathan Drouin ? Shea Weber ? Max Domi ? Tomas Tatar ? Brendan Gallagher ?

J’aimerais voir un joueur s’en charger et partir sur une séquence exceptionnelle, comme dix buts en treize matchs, ou quelque chose du genre... Ça ne serait pas beau de voir Drouin sortir un tel lapin de son chapeau ?

Évidemment, Carey Price devra se tenir loin des défaites de 8 à 2 comme celle de vendredi à Anaheim. Comme je l’ai déjà dit, c’est d’abord à lui de mener le Canadien aux séries. Quelqu’un devant lui devra aussi s’affirmer.

Tout le monde s’entend pour dire que le Canadien a surpris, cette saison, mais présentement, personne ne peut crier : mission accomplie !

Trois scénarios possibles

Il y trois scénarios possibles : A) Le Canadien se classe pour les séries. B) Le Canadien rate les séries de justesse. C) Le Canadien s’effondre et termine à six, sept ou huit points d’une place en séries éliminatoires.

Il faut absolument éviter le troisième scénario. Dans une telle éventualité, les dernières semaines auront gâché un bel effort de quatre ou cinq mois et ça mènera inévitablement la direction à plusieurs questionnements, dont celui du leadership. Ce sera une tache noire sur une saison plutôt positive.

Le Canadien fait face à un gros défi, mais je vois ça comme une occasion en or pour les joueurs de démontrer leur force de caractère et d’emmener l’équipe à un autre niveau.

Le cas Niemi

Le dernier voyage a démontré que c’est la fin pour Antti Niemi. Je comprends pourquoi Claude Julien l’a utilisé à San Jose, mais les choses sont claires maintenant. Il a eu une belle carrière, mais on ne le reverra probablement pas dans la LNH.

J’étais d’accord avec la décision de Marc Bergevin de lui offrir un nouveau contrat, mais Niemi n’a pas fait le travail cette saison et il a échappé trop de points. Ça fait mal.

Depuis qu’il est en poste, Bergevin a sous-estimé l’importance d’un bon gardien numéro deux et il devra régler ce problème l’été prochain. Il faut en finir avec les contrats d’un an aux Peter Budaj, Dustin Tokarski, Ben Scrivens, Mike Condon, Al Montoya, Niemi et compagnie.

Jimmy Howard à Montréal ?

Le Canadien a de l’espace sur sa masse salariale et je crois que ça vaut la peine d’investir un peu plus d’argent dans un bon numéro deux.

Je ne sais pas si le titulaire des Red Wings de Detroit, Jimmy Howard, serait prêt à accepter le rôle de second à Price à un salaire raisonnable, mais c’est un nom qui me vient en tête pour les deux ou trois prochaines saisons.

Niemi n’est plus dans l’équation et Price va jouer tous les matchs jusqu’au verdict final. Il a redoré son blason, cette année, mais il doit terminer en force. S’il n’emmène pas le Canadien en séries, on risque de ne retenir que sa fin de saison et cette défaite de 8 à 2 à Anaheim.

Je sais qu’il n’est pas un gars de statistiques, mais il doit quand même être un peu frustré. Une seule chose compte toutefois : participer aux séries.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Le retrait de Kotkaniemi

La décision de Claude Julien de retirer Jesperi Kotkaniemi de son alignement pour deux matchs m’a fait sourciller. Les matchs actuels du Canadien sont très importants et comme Kotkaniemi fait partie de la relève, il peut gagner énormément d’expérience dans ce genre de situation. J’espère maintenant qu’il jouera tous les matchs d’ici la fin de la saison.

Les vieux trucs de Tortorella

L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, a sorti un vieux truc en assignant son gardien, Sergei Bobrovsky, à la galerie de presse, jeudi, lors du premier de deux matchs importants contre les Penguins de Pittsburgh. Ça m’a rappelé le coup de fouet qu’il avait servi à Nikolai Khabibulin vers la fin de la saison 2003-04 à Tampa. Il avait dit publiquement que le Lightning n’irait pas loin en séries en raison des défaillances du gardien russe et il avait fait jouer John Grahame dans deux ou trois matchs d’affilée. Khabibulin a répondu en menant le Lightning à la coupe Stanley. Les Jackets ont perdu le premier match 3 à 0, jeudi, avec Jonas Korpisalo devant le filet et gagné le second, 4 à 1, samedi, avec un Bobrovsky en grande forme.

Quel talent, ce Barkov !

Comme je suis un grand admirateur du capitaine des Panthers de la Floride, Aleksander Barkov, je dois souligner sa performance de cinq mentions d’aide dans la victoire de 6 à 2 contre le Wild du Minnesota vendredi. Le Finlandais de 23 ans est dominant et il en a remis encore, dimanche, avec une performance d’un but et une aide contre les Red Wings de Detroit dans un gain de 6 à 1. En passant, bravo à Samuel Montembeault pour ses deux premières victoires dans la LNH en fin de semaine. Il n’a que 23 ans et ça serait bien pour son développement s’il pouvait passer une saison complète aux côtés de Roberto Luongo et profiter de son expérience.