Refus de l’offre d’ABI: le maire de Bécancour «assommé»

Le maire de Bécancour, dans le Centre-du-Québec, ne cache pas son étonnement au lendemain du refus par les employés d’ABI de l’offre patronale à hauteur de 82 %.

«Je n’ai pas dormi comme je suis habitué de dormir. Je suis assommé, a admis Jean-Guy Dubois en entrevue au Québec matin, sur les ondes de LCN. Il faut qu’ils soient décidés pour refuser une offre qui me semblait intéressante. Quoique je n’en savais rien d’autre que ce qui avait été communiqué par la compagnie.»

«J’aurais aimé jubiler ce matin et ouvrir ma bouteille de Champagne, mais d’une autre part je ne me mettrai pas à larmoyer non plus parce que la vie continue. Il faut se relever», a-t-il ajouté.

Le maire ne perd pas espoir pour autant. «On arrive à une période supplémentaire», a-t-il laissé tomber, en faisant référence à un match sportif.

Selon M. Dubois, trois «cartes» sont toujours disponibles pour permettre de résoudre ce conflit de travail qui perdure depuis 14 mois.

«Il y a l’hypothèse de règlement du ministre Boulet (NDLR: le ministre du Travail Jean Boulet) qui est toujours possible. D’autre part, il y a l’article de loi qui permet à la compagnie de demander un vote complètement en dehors des instances syndicales. Troisièmement, il y a la déesse de la conciliation. Je ne sais pas quel nom elle portait dans la mythologie grecque, mais il reste ça : la prière et la déesse.»

«Il va falloir qu’il se passe de quoi, que ça se règle», conclut le maire de Bécancour.