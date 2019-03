Soirée gastronomique Charles-Bruneau amasse 325 000$

La 4e édition de la Soirée gastronomique Charles-Bruneau présentée par IGA, sous la présidence d’honneur de Pierre St-Laurent, vice-président exécutif de Sobeys Québec, a permis de recueillir la somme de 325 000 $. La soirée a réuni les chefs Jérôme Ferrer, du Groupe Europea, Jérémie Falissard, du groupe Barroco, ainsi que le chef Thang, propriétaire du Kazumi, et Richard Edwards, du DoubleTree Montréal by Hilton.

Photo courtoisie, Mirona Photographie

Lors de la remise du chèque, on apercevait les membres du comité organisateur, Jacq-Hélène Robitaille (Fondation Charles-Bruneau), Eve Kirlin (Sobeys), Marie-Claude Charrette (CHU Ste-Justine), Gilles Beauchamp (SIR Solutions), Isabelle Louis (CHU Ste-Justine), Nicole Provencher (Pomerleau), Paul Doucet (porte-parole), Pierre St-Laurent (Sobeys) et Daniel Lessard (Pomerleau).

Le menu gastronomique a été signé par des chefs renommés, dont Jérôme Ferrer, chef exécutif du Groupe Europea et grand chef Relais & Châteaux, qu’on aperçoit sur la photo.

Pierre Bruneau est entouré de Jean-Gilles Gadoury, Élizabeth Breton, Florence Breton, Pierre Jobin et Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation Charles-Bruneau.

Sous le thème « Retrouvez votre cœur d’enfant », la soirée a été animée par le porte-parole Paul Doucet, Jean-Gilles Gadoury, 13 ans, et Florence Breton, 15 ans.

Parmi les chefs invités, on aperçoit le chef Thang, du Kazumi Sushi Lounge, et le chef Jérémie Falissard, du Groupe Barroco, en compagnie de Florence Breton, de Pierre Bruneau et de son épouse, Ginette St-Cyr.

Le comédien Emmanuel Bilodeau a animé l’encan à la criée avec brio et beaucoup de passion.