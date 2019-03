Arg! Spotify, Google, Pandora et Amazon Go ne veulent pas payer les artistes plus cher

Les géants de la musique en streaming tentent de renverser une décision en appel pour éviter d’augmenter les redevances pour les créateurs de musique.

Le Copyright Royalty Board (CRB), une commission des droits d’auteurs aux États-Unis, avait établi une augmentation de l’ordre de 44% pour les revenus des musiciens qui diffusent leurs oeuvres via les diverses plateformes de streaming.

Ce qui n’a pas plu aux Spotify, Google, Pandora, Amazon Go de ce monde qui font cause commune pour renverser en appel la décision du CRB.

Dans une déclaration commune, les quatre entreprises ont déclaré : «si la décision du CRB est maintenue, elle sera préjudiciable aux titulaires de licences de musique, mais aussi aux détenteurs de droits d’auteur.»

Comme le souligne Variety, Apple Music, autre joueur important de l’industrie, n’a pas voulu se joindre aux autres entreprises pour contester cette nouvelle offre faite aux auteurs-compositeurs.

En février, le CRB avait officialisé ses nouvelles mesures visant à hausser les commissions aux artistes.

Selon David Israelite, PDG de la National Music Publishers' Association, cette manoeuvre des géants de l’industrie s’avère une déclaration de guerre faite aux auteurs-compositeurs.

Il en appelle même à un grand geste de solidarité entre les artistes et le public: «Même si Spotify et Amazon souhaitent sûrement que tout se passe en cour d’appel sans faire trop d’éclat, tous les auteurs-compositeurs et tous les fans de musique devraient se lever et les dénoncer. Nous allons nous battre avec tous les moyens qu’il faut pour protéger la décision du CRB.»

Bart Herbison, directeur exécutif de la Nashville Songwriters Association International, a joint sa voix à celle de David Israelite : «De nombreux auteurs-compositeurs ont eu du mal à rester dans le métier à l'ère de la musique en streaming. Vous ne pouvez pas nourrir une famille lorsque vous gagnez des centaines de dollars pour des millions de diffusions en streaming.»