Un documentaire sur «Kanata», avant la polémique

Ayant suscité une vive polémique avec son spectacle «Kanata» l'été dernier, Robert Lepage revient sur les débuts du projet dans «Lepage au Soleil: à l'origine de Kanata», un documentaire qui sera présenté en salle à compter du 26 avril.

Devant la caméra d'Hélène Choquette, on verra comment le Québécois a su intéresser 36 comédiens issus de 11 pays à son œuvre proposant une rencontre avec Européens et membres des Premières Nations du Canada. Il sera question de ses intentions et de sa démarche.

Une première bande-annonce du documentaire a été dévoilée récemment en ligne : https://vimeo.com/320809875