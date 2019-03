Un tueur veut sortir plus tôt que prévu

Un homme qui a poignardé à mort son ex-conjointe et tenté d’assassiner sa belle-mère à coups de hache espère que son bon comportement au pénitencier lui permettra d’en sortir avant 2028.

En mai 2006, il a été reconnu coupable du meurtre prémédité de Nadège Chatelain et d’une tentative de meurtre envers la mère de celle-ci, Mauricette Chatelain-Tessier.

Durant les deux prochaines semaines, l’homme de 62 ans tentera de convaincre un jury de sept hommes et cinq femmes qu’il mérite de bénéficier de la clause de la dernière chance et ainsi de quitter le pénitencier plus tôt que prévu.