Une immense vente d'accessoires vintage aura lieu en avril

Un des meilleurs moyens ecofriendly de mettre un peu de beau dans son appartement est sans aucun doute d’acheter des meubles et accessoires seconde main. En plus d’être un petit plus pour l’environnement, c’est aussi une façon de faire des trouvailles à petit prix.

Le week-end du 13 et 14 avril prochain, le Divingbell Vintage Market propose une immense vente au 3956 boulevard Saint-Laurent et c’est l’occasion idéale de trouver des trésors!

Meubles, vaisselles, vêtements rétro... C’est plus de 13 vendeurs montréalais qui seront de la partie.

La compagnie montréalaise Bien Beau qu’on adore suivre sur Instagram sera également là avec ses 1001 objets rétro!

La vente débute à 12 h et se termine à 18 h. Tous les détails ici.

Divingbell Vintage market

3958 boul. Saint-Laurent, 3e étage

