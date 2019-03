Une Montréalaise déclare la guerre aux mégots

Les trottoirs et les rues jonchées de mégots dégoûtent Caroline Morgan. La mère de famille de Griffintown lance sa propre compagnie de cendriers de poche, appelée Cendriaction, avec l’ambition d’en mettre un entre les mains d’un maximum de fumeurs.

«Je me rends à pied au travail par les rues qui servent officieusement de fumoirs et j’ai été frappée par ces milliers de mégots au point d’en ressentir parfois une véritable nausée», explique Mme Morgan, une traductrice de profession.

Elle vit tout près de la Cité du Multimédia (qu’elle surnomme «Cité du Multimégots»), où certains trottoirs accueillent les pauses cigarette. «En parlant avec les fumeurs que je voyais jeter leur mégot, je me suis rendu compte que les cendriers de poche sont méconnus au Québec», me raconte-t-elle.

Solution

L’été dernier, Mme Morgan investit quelques milliers de dollars pour faire fabriquer, à l’effigie de Cendriaction, quelque 2000 cendriers de poche de PVC doublés d’aluminium entièrement recyclable et utilisables plusieurs années. «On insère la cigarette encore fumante dans la pochette hermétique et l’absence d’oxygène l’éteint rapidement. On peut garder le cendrier dans son sac ou son manteau, ça ne sent pas.»

Après une pause de quelques mois cet hiver (le temps notamment de donner naissance à un bébé), elle lance sa marque au moment où le dégel révèle le piteux état des trottoirs-cendriers. «Symboliquement, je commence la vente en ligne de cendriers le 21 mars, la date officielle de l’arrivée du printemps», dit Mme Morgan.

Cause

Elle espère populariser le cendrier de poche grâce à des ententes avec des organismes publics ou des municipalités pour offrir des cendriers à leur effigie pour leurs membres ou concitoyens. «À 5$ l’unité en ligne, ça ne me rendra pas riche, mais la cause me tient à cœur.»

Mme Morgan réussira-t-elle là où Montréal a déjà échoué? Rappel : en 2007, la ville distribuait 100 000 cendriers de poche. L’initiative n’a pas eu de suite. «La conscience écologique a progressé depuis douze ans, et je crois que plusieurs fumeurs espèrent un moyen commode d’éviter de polluer», estime l’entrepreneure. Elle mentionne des projets, comme Mégots Zéro, qui, depuis 2016, dans certains arrondissements, collectent les bouts de cigarettes pour recycler le plastique des filtres.