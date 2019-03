Une période de transition avant... 2021

Le Grand Prix d’Australie, qui marquera dimanche le coup d’envoi de la saison 2019, sera-t-il le théâtre d’affrontements plus intenses sur la piste ? C’est ce que souhaitent les autorités de la F1 en appliquant une nouvelle réglementation pour favoriser les dépassements.

On constate que non seulement l’aileron avant est plus imposant, mais qu’il a aussi été simplifié. Il ne comporte que cinq volets obligatoirement.