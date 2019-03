GINGRAS, Jean-Claude



À Pointe-aux-Trembles, le 8 mars 2019, est décédé Monsieur Jean-Claude Gingras, fils de feu Fernand Gingras et de feu Blanche Pagé.Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie Élisabeth Froment ainsi que les membres de sa famille et de sa belle-famille et ses amis.Sa conjointe vous accueillera au complexe :dimanche le 17 mars 2019 de 10h à 15h30. Un hommage lui sera rendu à la chapelle du complexe à 15h.Sa conjointe tient à remercier l'équipe du CHUM, le personnel soignant de l'hôpitalainsi que le personnel médical et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour le soutient apporté.En guise de sympathie, des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient grandement appréciés.