ASSELIN, Aline (née Comtois)



À l'aube de ses 94 ans, notre tante Aline nous a quittés. Elle s'est éteinte doucement à la résidence Élogia qu'elle habitait depuis bientôt six ans.Elle laisse dans la deuil sa soeur Gisèle (feu André Le Petitcorps) qui s'est si bien occupée d'elle ainsi que ses nièces, Karol et France (Gontran) et son neveu André, qu'elle a toujours considérés comme ses trois enfants.Elle laisse également dans le deuil son petit-neveu Nicolas Le Petitcorps de même que d'autres neveux et nièces.Notre tante du chalet, comme nous l'appelions, nous a énormément gâtés tout au long de sa vie. Nous l'avons souvent remerciée pour sa grande générosité; nous souhaitons le faire une ultime fois.Une cérémonie privée aura lieu en mars. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.C'était une amoureuse des chats. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la SPCA.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du deuxième étage chez Élogia pour leur patience, leur gentillesse et les bons soins prodigués à notre tante Aline.