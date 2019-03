PELLETIER SCHMOUTH

Pauline



Le 8 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Pauline Pelletier, épouse de feu M. Guy Schmouth.Elle laisse dans le deuil ses garçons Alain (Hélène) et Marc (Francine), sa petite-fille Marie-Christine (Philippe), ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINT-AMABLE, QC, J0L 1N0Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 15 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 16 mars dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'église Saint-Amable.