LANDRY, Claude



De Repentigny, le 8 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Claude Landry, fils de feu Lucienne Richard et de feu Marcel Landry, retraité de la STM, vice-président exécutif syndical de la formation du local 1983 SCFP FTQ.Il laisse dans le deuil son épouse madame Denise Houde, son beau-fils Claude (Nancy), sa princesse Maïka ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h au complexe funéraire: