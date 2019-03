MIRON, Armand



Au centre d'hébergement Jean-Louis Lapierre, le 4 mars 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Armand Miron, de Saint-Constant, ex-époux de feu Mme Germaine Patenaude.Il laisse dans le deuil ses enfants Jeanne (André), Jean (Louise), Denise, Louise (Yves) et Roger, ses 6 petits-enfants Annie, Josée, Julie, Éric, Maxime et Cloé, ses 10 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :SAINT-CONSTANT, QCTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 16 mars de 13h00 à 15h30. Une célébration d'adieu aura lieu à 15h30 en la chapelle du salon.