CARLE, Marcel



De Repentigny, le 8 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Marcel Carle.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Andrée Tremblay, ses enfants Carole (Yves), Lina (Claude), Marcel Jr (Jocelyne) et Julie, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les funérailles suivront à 16h en la chapelle du :