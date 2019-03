BERTRAND, Lise



À Longueuil, le 7 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lise Bertrand.Elle laisse dans le deuil sa soeur Nicole, sa filleule Manon (Raynald) et leurs enfants, Yanina (Mathieu), Marc-Antoine et Christophe (Audrey), ses deux petits anges, Lauralie et Mia ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 22 mars 2019 de 15h00 à 18h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher serait apprécié en la mémoire de Lise Bertrand.