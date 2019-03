DELLA MORA, Francesco



À Montréal, le mercredi 6 mars 2019 est décédé, à l'âge de 91 ans, Francesco Della Mora, époux de feu Jacqueline Poirier.Il laisse dans le deuil ses enfants Liliane (Norman Duquette) et Denise (Enrique Muñoz), ses petits-enfants Justin, Christine, Sarah et Charlot, sa soeur Elvia, de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Il repose désormais en paix auprès de ses frères et soeurs, Silvio, Rina, Gino, Luigia et Onelio.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 17 mars 2019 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, plus particulièrement les docteures Zan et Tardif pour leur grande empathie et les bons soins prodigués.