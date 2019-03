CYR DESGROSEILLIERS, Rita



Au centre d'hébergement de Saint-Rémi, le 7 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Rita Cyr, de Saint-Rémi, épouse de M. Robert Desgroseilliers.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Éric (Vicky) et Karine (Stéphane), ses frères et soeurs Blanche (René), Céline (Jean-Guy), Jeanne (Pierre), Carmen (André) et Pierre (Aline), ses belles-soeurs Monique (Mario) et Louise, son beau-frère André (Monique), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :SAINT-RÉMI, QCTél : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 15 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 16 mars dès 10h. Les funérailles auront lieu samedi 16 mars à 12h en l'église St-Rémi.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du centre d'hébergement de Saint-Rémi pour leurs bons soins.