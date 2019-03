PERREAULT, Pâquerette

Cuillerier



À Terrebonne, native de St-Télesphore, le 9 mars 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Pâquerette Cuillerier épouse de feu Jacques Perreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Josée), Sylvain (Joanne) et Sylvie (Michel); ses petits-enfants Carl (Myriam), Valérie (Yannick) et Geneviève (Pierre-Olivier) ainsi que Kristel et Kevin; ses arrière-petits-enfants Nylan et Kenya; sa soeur Julienne ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 16 mars dès 13h, une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h30.