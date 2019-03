BERGHELLO, Emmanuel



À Saint-Chrysostome, le 8 mars 2019 à l'âge de 77 ans, est décédé M. Emmanuel Berghello, conjoint de Mme Jacqueline Bourdon.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe : Pascal (Diane), Patrick (Christelle) et Mélanie ainsi que ses petits-enfants : Alexandre, Amélie, Jeremy, Mégan et Kaissy.Il laisse également ses frères : Tony, Jimmy, Michael et Johnny, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 16 mars 2019 à 11h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h30.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer. www.cancer.caGIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131