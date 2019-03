PRUNEAU, Gilles



À son domicile, entouré des siens, le 9 mars 2019 est décédé à l'âge de 59 ans, M. Gilles Pruneau, époux de Mme Line Therrien et demeurant à Sorel-Tracy.Outre son épouse Line, il laisse dans le deuil ses soeurs : Lorraine (feu Yvan Meunier) et Lise (Robert Paquette), son frère Michel, sa belle-mère Ghislaine Normand (feu Antonio Therrien); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Therrien : Mario (Sylvie), Guylaine (Jean-Marc) et Sonia (Benoit), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis dont Martin Renaud, Line Rodrigue et ses confrères de travail de la ville de Montréal.Selon ses volontés, M. Gilles Pruneau sera incinéré. Ses cendres seront inhumées à une date ultérieure en toute intimité au Repos Saint-François d'Assise.La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs à domicile du CLSC pour leur dévouement.Des dons faits en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.GILBERT MANDEVILLE & FILS LTÉE912 CH. ST-ROCH, SOREL-TRACY, J3R 3K5Tél. 450-743-3607www.salonsmandeville.com