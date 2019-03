SAUVÉ, Danielle



À Hudson, le 27 février 2019, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Danielle Sauvé, fille de feu M. Édouard Sauvé et de Mme Gisèle Leroux, résidant à Les Coteaux.Elle laisse dans le deuil son conjoint Michel Sauvé, sa fille Marie-Eve (Kevin), ses petits-enfants Romy et Félix, sa mère Mme Gisèle Leroux, son frère Sylvain, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars de 14h à 17h au:100 ROUTE 138COTEAU-DU-LAC, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comDes dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, 90, rue Como Gardens, Hudson, QC, J0P 1H0 seraient appréciés.