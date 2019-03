LAMOUREUX, André



De Terrebonne, le 9 mars 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. André Lamoureux, époux de Mme Pierrette Daunais.Outre sont épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Line (Robin), André Junior (Chantal) et Pierre, ses petits-enfants Marc-André, Mélodie, Clara, Antoine, Élodie et Camille, sa soeur Odette, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au :756 RUE ST-LOUISTERREBONNEle vendredi 15 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 16 mars dès 12h. Les funérailles auront lieu en l'église St-Louis-de-France ce samedi 16 mars à 14h.